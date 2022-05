Trei milioane de români cu venituri mici vor beneficia de programul „Sprijin pentru România” Proiectul de ordonanta privind tichetele sociale este in circuitul de avizare, iar ajutorul pentru cumpararea de alimente ar urma sa fie acordat de la inceputul lunii viitoare. Aproape trei milioane de romani cu venituri mici ar urma sa fie beneficiarii acestui program. 4 lei pe zi este ajutorul propus de guvern pentru romanii cu venituri mici afectati de scumpiri. Banii vor fi dati pe un card ce va fi incarcat o data la doua luni cu 250 de lei. Vor putea fi folositi doar pentru cumpararea de alimente. Printre beneficiari, cei care au venituri mai mici de 1.500 de lei, inclusiv pensionarii, familiile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

