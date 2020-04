Trei milioane de lei pentru un hotel care deja găzduia medici? Alocă CJA fonduri cu dedicație? Consiliul Județean Arad a alocat suma de 3 milioane lei pentru cazarea medicilor implicați in lupta impotriva coronavirusului. Efort laudabil de altfel, daca nu ar ascunde destule semne de intrebare, pentru cine vrea sa și le puna. Oficial, dupa alocarea sumei urma desemnarea spațiilor de cazare ce vor beneficia de acești bani. Astazi urma sa […] The post Trei milioane de lei pentru un hotel care deja gazduia medici? Aloca CJA fonduri cu dedicație? appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

