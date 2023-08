Stiri pe aceeasi tema

- Seara de miercuri, 2 august, este una a concluziilor in ceea ce privește echipele care vor obține biletele pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Printre formațiile care trebuie sa traga din greu pentru calificare se numara Galatasaray sau Maccabi Haifa, echipe cu aspirații la prezența in faza…

- Calificarile din Liga Campionilor continua, marți, 1 august, cu primele meciuri din a doua manșa a turului 2 preliminar. Fiecare gol poate cantari decisiv in aceasta faza a competiției, cand sita marunta a valorilor fotbalului european cerne fara mila in drumul spre playoff și mult ravnita prezența…

- Liga Campionilor programeaza la mijlocul acestei saptamani primele meciuri din faza turului doi preliminar. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o cota cumulata de peste 40 pe doar trei meciuri. Ce este Bet Builder? Cu opțiunea de pariere Bet Builder pot fi combinate mai multe pariuri…

- Ianis Hagi (24 de ani) a tras tare la antrenamentele lui Rangers din presezon și managerul Michael Beale are o problema. „Atacantul roman ii poate face viața grea antrenorului, alaturi de jucatori ca Fashion Sakala, Rabbi Matondo și Tom Lawrance, in ciuda zvonurilor despre un eventual transfer”, scrie…

- Pe Betano, cu opțiunea de pariere Bet Builder, pot fi combinate mai multe piețe de pariere pentru o singura cota, pe același bilet. Spre exemplu, in oferta de miercuri, 12 iulie, am ales patru meciuri din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, iar cu Bet Builder activat la fiecare partida in parte…

- Ianis Hagi și-a revenit dupa accidentarea care l-a ținut departe de gazon un an de zile și a fost convocat la ultima acțiune a echipei naționale. Iar veștile bune continua pentru mijlocașul roman.

- Folosit pentru a doua oara titular in campionatul Scoției in meciul de azi cu Hibernian, Ianis Hagi (24 de ani) a reușit sa marcheze primul sau gol dupa revenirea din accidentare. Internaționalul roman a punctat in minutul 55, reușita sa fiind al doilea gol al echipei. Hagi a preluat o minge respinsa…