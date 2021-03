Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei sportivi romani care au evoluat sambata la turneul de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan) au pierdut in fazele preliminare ale categoriilor la care s-au aliniat, potrivit Agerpres. La cat. 63 kg, Stefania Adelina Dobre a cedat in primul tur in fata sportivei algeriene Amina…

- Sportiva romana Loredana Ohai s-a oprit in optimile de finala ale cat. 57 kg, vineri, la Grand Slam-ul de judo de la Taskent (Uzbekistan), dupa ce a fost invinsa de taiwaneza Chen-Ling Lien. Ohai a intrat direct in turul al doilea, in care a dispus de Sevara Nisanbaeva (Kazahstan).…

- Sportivul roman Vladut Simionescu a fost invins de uzbecul Aliser Iusupov, in optimile de finala ale cat. +100 kg, sambata, la turneul de judo Grand Slam de la Tel Aviv. Simionescu trecuse in primul tur de germanul Erik Abramov, potrivit agerpres.ro. Citește și: Garda de Mediu ii cauta…

- Sportivul roman Alexandru Raicu a castigat intrecerile categoriei 73 kg, la turneul de judo Grand Slam de la Tel Aviv, vineri, dupa ce l-a invins in finala pe italianul Giovanni Esposito. Raicu a trecut in primul tur de austriacul Lukas Reiter, in optimi s-a impus in fata moldoveanului…

Romania va fi reprezentata de noua judoka la turneul Grand Slam de la Tel Aviv, care se va desfasura de joi pana sambata, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Judo, potrivit Agerpres.

- Wizz Air a anunțat astazi programul sau de iarna pentru 2021 (octombrie 2021 – martie 2022) operat de pe toate aeroporturile din Romania. Wizz Air ofera o gama larga de rute la prețuri care incep de la 99 de lei / 19,99 euro și biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul…