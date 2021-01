Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat vineri 3.938 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. De asemenea, in ultimele 24 de ore, 74 de persoane au murit, numarul total al deceselor fiind de 15.841 de la debutul pandemiei. La ATI sunt internati 1.111 de pacienti.

- Inca un județ se apropie de rata de infectare cu coronavirus de 5 la mia de locuitori. Indicele raportat de GCS este de 4,96. Alba ar deveni al patrulea județ din Romania care atinge rata de infectare de 5 la mia de locuitori. In Salaj indicele este de 5,77, in Cluj de 5,33 și in Timiș de 5,48. In București,…

- Județul Cluj se afla pe primul loc in topul ratei de infectare cu Covid-19, avand 4,09 cazuri raportate la mia de locuitori, conform statisticii publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica.In București, indicele este de 3,81. In total, cinci județe și Capitala au peste 3 cazuri la mia de locuitori,…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Salaj a ajuns, duminica, la 3.01 la mia de locuitori, dupa ce sambata era de 2.93. De scenariul roșu se apropie județele Timiș și Mureș, care au o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.64. In ultimele 24 de ore, județul Salaj a inregistrat 100 de cazuri…

- Grupul pentru Comunicare strategica a anuntat in ultimele 24 de ore 708 de cazuri noi de Covid-19 in Capitala. De asemenea, in județul Alba incidența cazurilor la o mie de locuitori a ajuns la 3.67, in Cluj este de 3.33, iar in Harghita de 3.28. Grupul pentru Comunicare Strategica a…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Harghita a ajuns, vineri, 3 la mia de locuitori, dupa ce joi era de 2,97. Și județele Salaj și Timiș se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.59.In ultimele 24 de ore, județul Harghita a inregistrat 130 de cazuri noi de…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca rata de incidența a cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a trecut pragul de 3/1.000 de locuitori in București (3,02). Capitala a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 770 de cazuri noi. Conform celor mai recente decizii ale autoritaților, in zonele in care…

- Capitala are, duminica, cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu coronavirus, calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori, respectiv de 3,02, potrivit raportarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit cifrelor, ar inseamna ca Bucurestiul intra in scenariul rosu,…