Sudul Romaniei, cu exceptia Capitalei, ramane o Cenusareasa a castigurilor din salarii, in asteptarea baghetei fermecate, conform unui studiu amplu realizat de cea mai mare platforma de recrutare online din tara. Trei judete din sud-vestul tarii se afla in top 10 judete cu cele mai mici salarii in 2023. Conform hartii salariilor din tara, cele mai mici salarii se concentreaza in zona de sud, atat in vest, cat si in est, in timp ce niciun judet din Oltenia nu intra in topul celor mai mari salarii din tara. Craiova se afla totusi in primele 10 orase cu cele mai multe joburi, conform statisticii…