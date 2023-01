Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza in sezon 2023 al Rugby Europe Championship pe 4 februarie, ora 14:00, la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, intr-o partida cu Polonia, echipa nou promovata. Este singurul meci din faza grupelor pe care Stejarii il disputa pe teren propriu.…

- Selectionata de rugby Romania A a pierdut meciul de pregatire disputat la Viadana, in fața Italiei A, scor 3-66 (3-26). Meciul a fost folosit de staff-ul tehnic ca pregatire a participarii Romaniei la Rugby Europe Championship, competiție care va debuta pe 4 februarie, „stejarii” urmand sa intalneasca…

- Leii din Banat vor juca urmatoarele doua meciuri foarte departe de casa. Primul va avea loc sambata, la Constanța, in Liga Naționala, iar al doilea miercuri, 25 ianuarie, la Dabrowa Gornicza (Polonia), in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup. Intre aceste partide, baschetbaliștii viola nu vor reveni…

- FRR se pregatește de participarea la Mondialul din acest an iar mai mulți jucatori de la SCM USV Timișoara fac parte din planuri. Selecționata Romania A va disputa astfel un test cu Italia A, in deplasare, iar nu mai puțin de 12 „lei” au fost chemati la lot: 11 rugbisti si un antrenor. Meciul se […]…

- FRR se pregatește de participarea la Mondialul din acest an iar mai mulți jucatori de la SCM USV Timișoara fac parte din planuri. Selecționata Romania A va disputa astfel un test cu Italia A, in deplasare, iar nu mai puțin de 12 „lei” au fost chemati la lot. Meciul se disputa sambata, 21 ianuarie, la…

- „Stejarii” au cedat ieri pe teren propriu, stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in testul de gala cu Samoa, fara a marca: scor 0-22. SCM USV Timisoara a avut doar doi reprezentanti in lotul Romaniei, Gabriel Rupanu si Alexandru Bucur, care au inceput jocul din postura de rezerve. 22-0 pentru oaspetii…

- Opt componenti ai formatiei SCM USV Timisoara au fost chemati la loturile nationale de seniori si U20 in aceasta perioada. Patru dintre acestia, Lucian Mureșan, Gabriel Rupanu, Alexandru Bucur și Mihai Lazar fac parte din prima reprezentativa a „Stejarilor” pentru cele trei dueluri test programate in…

- Romania are trei partide-test in luna noiembrie. Pentru primul dintre aceste, cel impotriva selectionatei statului Chile, care va avea loc pe arena „Arcul de Triumf”, in 5 noiembrie, au fost chemati in lotul de 33 si trei componenti ai trupei de pe Bega. Cei trei jucatori de la SCM USV Timisoara sunt…