Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei a anunțat concedierea celor trei funcționari, care au fost gasiți vinovați in cazul ”portii” de la intrarea in oras de pe Calea Lugojului care a ucis un tanar in timpul unei furtuni. Se intampla in septembrie 2017. ”Azi am semnat dispozițiile de eliberare din funcție a celor 3 funcționari…

- Trei functionari din Primaria Timisoara care au fost condamnati la inchisoare cu suspendare in dosarul deschis dupa ce, in 2017, o poarta de la intrarea in oras s-a prabusit, in timpul unei furtuni, si a ucis un tanar au fost eliberati din functii. Ei erau responsabili de receptia lucrarii si au semnat…

- La mai bine de șase ani de la furtuna din 2017, cand studentul Vlad Baici a decedat dupa ce poarta de pe Calea Lugojului s-a prabușit peste mașina pe care o conducea, trei funcționari publici din Primaria Timișoara, responsabili de autorizarea construcției, au fost eliberați din funcție. Asta dupa ce,…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a primit o vizita ”media” din partea unuia dintre conaționalii sai cu greutate. El a avut o intrevedere cu șeful instituției de presa Deutsche Welle, Peter Limbourg. Cu un numar de 300 de milioane de vizitatori pe saptamana, portalul Deutsche Welle este pe locul doi…

- Accidentul ciudat in care a murit doctorul Cornel Petreanu, medicul anchetat in dosarul de spaga de la Instiutul „Marius Nasta”, a fost filmat de o camera de supraveghere. Accidentul in care doctorul Cornel Petreanu a murit s-a produs duminica dimineata, la ora 09.40, pe DN 1, in apropiere de Otopeni.…

- Patru persoane din Adjud – trei barbați și o femeie, fara o meserie recunoscuta și fara prea multe venituri declarate, au fost gasite vinovate pentru camata și șantaj. Ca cele patru persoane – care sunt și rude intre ele, nu aveau venituri fiscalizate, reiese din chiar motivarea sentinței de condamnare,…

- Trei persoane au murit si una a fost grav ranita dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un marfar, la intersectia sectiei 702 Faurei – Buzau cu drumul judetean DJ204 D, in localitatea Tintesti. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere a incendiului, o descarcerare si un…

- Directia Nationala Anticoruptie a deschis o ancheta privind savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea/supravegherea activitatii centrului de la Bardesti, judetul Mures. Dosarul este deschis in rem. ”Pe rolul DNA a fost inregistrat…