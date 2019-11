Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit si alte cateva sute au fost evacuate, vineri, in urma incendiilor care au avansat in zonele impadurite din nord-vestul Mexicului, in apropiere de frontiera cu Statele Unite, au anuntat autoritatile citate de Reuters. Un incendiu izbucnit in apropierea orasului Tecate, la aproximativ…

- “Am fost niste copii normali si am avut o copilarie obisnuita,” spune Randi Zuckerberg, sora mai mare a celebrului Mark Zuckerberg, creatorul Facebook, potrivit stirileprotv.ro.Fratele ei a fost convins ca platforma pe care o va lansa va schimba lumea. Fosta directoare de marketing a companiei…

- Statele Unite au certitudinea ca atacul din week-end-ul trecut impotriva Arabiei Saudite a fost efectuat de pe teritoriul iranian și ca au fost folosite rachete de croaziera, a declarat marți, pentru AFP, un oficial american.

- Statele Unite au furnizat imagini din satelit și au citat informații ale serviciilor secrete pentru a-și susține acuzațiile privind implicarea directa a Iranului în atacurile asupra instalațiilor petroliere saudite, noteaza BBC News.

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone impotriva a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, secretarul de stat american, Mike Pompeo, acuzand la randul sau Iranul, transmite…

- Exporturile Chinei au scazut in mod neasteptat in august, in timp ce importurile s-au redus la randul lor, pentru a patra luna consecutiv, evolutii care indica o continuare a slabiciunii celei de-a doua economii a lumii, subliniind necesitatea presanta a unor noi masuri de stimulare, pe fondul escaladarii…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Fratele liderului talibanilor afgani se afla printre cele patru victime ale unei explozii la o moschee in Pakistan, atacul terorist periclitand șansele de incheiere a pacii in Afganistan, intr-un moment in care talibanii și Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord prin care trupele americane…