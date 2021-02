Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de liga secunda Universitatea Cluj a invins UTA Arad, scor 2-1, miercuri, pe teren propriu, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Ogbu '32 si Sergio Ribeiro '73 pentru Universitatea Cluj, in timp ce pentru aradeni…

- Petrolul Ploiești s-a calificat in „sferturile” Cupei Romaniei, dupa 3-0 cu Poli Iași, iar Viorel Moldovan (48 de ani) a declarat ca este mulțumit de transferurile realizate in aceasta iarna, dar se va bucura atunci cand echipa va ajunge in play-off. „Vreau sa imi felicit baieții pentru interpretarea…

- Echipele de volei masculin Explorari Baia Mare, SCM Zalau, CSU Brasov si Stiinta Bucuresti s-au calificat joi, la turneul de la Cluj-Napoca, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Finala competitiei va avea loc duminica. Articolul Explorari Baia Mare și SCM Zalau, calificate in sferturile Cupei…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, luni, programul meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Partida Dinamo - FCSB a fost programata la 10 februarie, potrivit news.ro.Programul intalnirilor este urmatorul: Marti, 9 februarie Dunarea Calarasi – Turris-Oltul Turnu…

- Derby-ul Dinamo - FCSB se va disputa miercuri, 10 februarie, de la ora 20:30, potrivit programului optimilor de finala ale Cupei Romaniei, stabilit de Federatia Romana de Fotbal in colaborare cu detinatorii de drepturi TV. Programul meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei:…

- Universitatea Cluj din Liga a II-a s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 8-2 (5-1), echipa din liga a treia Husana Husi, potrivit news.ro. Au marcat: Agrigoroaei '28 (p) si '86 / Stefanescu '3, '49, Dican '12, Golan '15,…

- Formatia Dinamo a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FC Viitorul, in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, obtinand astfel calificarea in optimile competitiei. Golurile au fost marcate de Fabbrini ’11, ’89 si Sorescu ’14, potrivit news.ro. Citește și: Restricții…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca pentru formatia sa ar fi o rusine sa fie eliminata de Turris Oltul Turnu Magurele in saisprezecimile Cupei Romaniei, dupa ce in editia trecuta a disputat finala, potrivit Agerpres.…