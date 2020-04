Trei din zece angajaţi români lucrează de acasă, din cauza crizei COVID-19. Ce impact are munca de la distanță asupra activității zilnice Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei COVID-19. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa si tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni. "Aproape 29% din totalul angajaţilor participanţi la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun că lucrează în acest moment de acasă. Cum tot atâţia… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei generate de coronavirus. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa…

- Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa. Cum tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni, principala provocare privind indeplinirea…

- Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Iasi, pana in prezent, peste 12.600 de contracte de munca au fost suspendate pe baza art. 52 alin. (1) lit. c din Codul muncii. Cifra reprezinta peste 50- din totalul celor 22.700 de contracte inregistrate la ITM Iasi ca fiind sistate. La nivel national,…

- Lucrul de acasa incepe sa devina o regula in companiiile de software. Angajații Adobe Romania, cel mai mare centru de dezvoltare și cercetare al Adobe in Europa, lucreaza de acasa incepand cu 12 martie, pentru a limita expunerea la riscul de imbolnavire cu coronavirus. Cei aproape 700 angajați din București,…

- Dupa Ford Craiova, inca o fabrica trimite acasa mii de angajați, din cauza COVID-19. Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda activitatea in perioada 23-31 martie Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda temporar activitatea, in perioada 23 - 31 martie, in contextul pandemiei de coronavirus, dar si din cauza…

- Aceștia sunt cetațeni romani non-rezidenți in Italia, unii dintre ei aflandu-se in peninsula ca turiști, iar alții pentru urmarea unui tratament medical de urgența. Opt romani care se aflau blocați in Italia din cauza masurilor impuse de statul italian din cauza noului coronavirus au fost aduși in…

- Peste 70% dintre companii spun ca principalul motiv pentru recrutarea de angajați straini este lipsa forței de munca specializate de pe piața locala. Alte motive importante pentru importul de personal sunt: productivitatea redusa a angajaților romani (36% dintre respondenți) sau pretențiile salariale…

- Aproape un sfert dintre angajatori iau in calcul sa angajeze personal din strainatate in perioada urmatoare, iar alți 11% spun ca au facut deja demersuri in acest sens. Totodata, 22% dintre companii nu exclud aceasta opțiune, arata rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. …