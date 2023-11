Stiri pe aceeasi tema

- BARALDUL FARA APA… Aquavas SA Vaslui – Sucursala Barlad, aduce barladenilor la cunoștința ca astazi, 07 octombrie, intre orele 16.00 – 20.00, este sistata apa potabila in TOT ORAȘUL, in vederea remedierii unei avarii aparute in zona Pieței “Sf. Ilie”. Se lucreaza impreuna cu muncitorii de la firma Motris,…

- TRAGEDIE… Un comunicat al Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui, anunța, la mijlocul lunii septembrie, moartea unui tanar de 31 de ani, din Negrești, in padurea de la Chițoc, comuna Lipovaț. Barbatul ar fi decedat dupa ce un copac a cazut peste el. Incidentul a fost prezentat sec, preluat din comunicatele…

- ACTUALIZARE 15:15.Bilanțul victimelor la atacul din Bangkok a fost actualizat de autoritațile thailandeze – trei oameni au fost uciși și alți patru au fost raniți in urma atacului in care un copil de 14 ani a tras cu o arma de foc intr-un mall aglomerat. Premierul Srettha Thavisin a anunțat ca situația…

- FARA APA… Aquavas SA Vaslui – Sucursala Barlad , a precizat ca in data de 04.10.2023, intre orele 8.00 -15.00, va fi sistata apa potabila in TOT ORAȘUL, in vederea executarii urmatoarelor lucrari: Execuție camin de Vane str.Hotin intersecție cu str.Republicii. Inlocuit hidranți str.V.Parvan /anulare…

- UNICAT IN JUDEȚ… Barladenii nu mai trebuie sa mearga sute de kilometri la munte pentru natura curata și relaxare adevarata. O au la doi pași de oraș, in Cotu-Negru, acolo unde cerbul Cornel de la Ciucaș a facut o magie și a aparut o poienița perfecta pentru relaxare, exact ca-n poiana lui de la Brașov.…

- INFORMARE… Aquavas Vaslui, Sucursala Barlad, comunica barladenilor ca pe data de 7 septembrie a.c., intre orele 8.00 -19.00, va fi sistata apa potabila in TOT ORAȘUL, in vederea executarii urmatoarelor lucrari: Anulare conducta oțel Dn 400 mm din str. Ion Popescu și rebranșarea utilizatorilor arondați…

- ACTUALIZARE Trei puscasi marini americani au murit dupa ce avionul lor Osprey, un aparat hibrid cu decolare verticala, s-a prabusit ,duminica, pe o insula tropicala izolata la nord de continentul australian, a anuntat un responsabil al infanteriei marine a armatei SUA, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- INCREDIBIL… Trei cetațeni romani, doi barbați și o femeie, in varsta de 34, 23, respectiv, 18 ani, calatorind cu un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, au ajuns in Vama Albița, pentru a intra in Romania. In baza Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul R. Moldova, la controlul de frontiera…