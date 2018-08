Stiri pe aceeasi tema

- 3 suspecți cu virusul West Nile la Buzau, din care un barbat internat 3 persoane din Județul Buzau sunt suspecte de infecție cu virusul West Nile. Specialiștii din cadrul Direcției Județene de Sanatate Publica au trimis probe prelevate de la cei 3 pacienți la Institutul Victor Babeș…

- Specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau au trimis la Institutul „Victor Babes” probe prelevate de la trei persoane care prezinta suspiciuni de infectie cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. „La nivelul judetului Buzau s-au inregistrat trei suspiciuni ale…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani a anuntat, vineri, ca a inregistrat primul caz de infectie cu virusul West Nile, la un adult dintr-o localitate din judet. ‘Barbatul din mediul rural s-a prezentat la un spital din Iasi unde a fost confirmat cu acest diagnostic, avand evolutie favorabila.…

- UPDATE – ora 14:44 Directorul Spitalului de Boli Infectioase din Galati, Mihaela Debita, a confirmat joi un prim caz de deces cauzat de infectia cu virusul West-Nile. Potrivit acesteia, este vorba despre un barbat de 79 ani din Galati, pensionar, care suferea si de alte maladii cronice. El a murit pe…

- O persoana a murit din cauza infectarii cu virusul West Nile, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Suspiciune de imbolnavire cu virusul West Nile, transmis prin ințepatura de țanțar, la un adolescent buzoian. Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scantei, din cadrul Direcției de Sanatate Publica, cazul a fost semnalat in aceasta saptamana; probele au fost trimise deja la București, urmand ca, in…

- Razvan Arteni Astazi, incepand cu ora 10, in sala de sedințe a Consiliului Județean Vaslui, va avea loc o intalnire a potențialilor beneficiari ai masurilor de piața in sectorul legume-fructe și vie-vin cu reprezentanți ai Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) București, APIA Vaslui,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 238 de percheziții in București și pe raza a 28 de județe, in cadrul a 15 dosare penale de criminalitate organizata. La data de 16 mai a.c., polițiști din cadrul Direcției de Combatere…