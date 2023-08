Trei bulgari, suspectați de spionaj pentru Rusia, judecaţi în Marea Britanie Trei cetațeni bulgari arestați in luna februarie a.c. deoarece sunt suspectați de spionaj pentru Rusia vor fi judecați la Old Bailey, in Londra, in ianuarie 2024, a anuntat Poliția Metropolitana, responsabila de cazurile de spionaj. Cei trei bulgari nu au depus inca pledoarii la acuzațiile aduse, sustine presa britanica. Inculpații, care locuiau in Marea Britanie, sunt acuzati si de deținerea de acte de identitate false din Bulgaria, Franța, Italia, Spania, Croația, Slovenia, Grecia și Republica Ceha, ca parte a ceea ce pare a fi o celula sub acoperire a serviciilor ruse. Cei trei bulgari presupuși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

