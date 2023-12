Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident rutier tragic / Doi barbați au murit, iar o femeie, in stare grava, a fost transportata la un spital din București decembrie 4, 2023 22:48 In n aceasta seara, pe DJ 503, pe raza localitații Moșteni, a avut loc un eveniment rutier tragic. Dupa ce un autoturism s-a rasturnat, doi…

- Accident mortal in Timiș. Un șofer de 91 de ani a murit, dupa ce a lovit o dubița parcata pe marginea strazii. Acesta a pierdut controlul volanului, iar incidentul i-a devenit fatal. Alaturi de el se mai aflau inca doua persoane, care au avut nevoie de ingrjiri medicale.

- In perioada 3-5 noiembrie, polițiștii rutieri maramureșeni au depistat in trafic zece barbați care au comis infracțiuni rutiere, iar unul dintre aceștia a fost implicat și intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Conducatorii auto au varste cuprinse intre 21 și 58 de ani, iar noua dintre…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:45, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unei persoane prinsa sub un utilaj agricol (tractor), in apropierea localitații Maderat. Potrivit ISU Arad, de indata, la locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gilau intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, sensul de mers dinspre Gilau spre Turda. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit doua autoturisme avariate cu…

- Accident in stanga Nistrului. Un Mercedes s-a lovit violent cu o alta mașina dupa ce a ieșit dintr-o intersecție din Slobozia, direct pe bansa opusa. Potrivit presei locale, la volan se afla o tanara fara permis de conducere. In urma impactului, un pasager a fost transportat la spital. Totul s-a intamplat…