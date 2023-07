Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 232 din 14 iulie 2023 BULETIN DE PRESA 3 barbati retinuti de politisti pentru loviri sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice La data de 10 iulie a.c, politistii din cadrul Politiei municipiului Bacau ndash; Compartimentul de Ordine Publica au fost sesizati de catre un barbat…

- Doi barbati au fost arestati preventiv, respectiv la domiciliu dupa ce s-au incaierat pe o strada din Sectorul 3, pe care au si blocat-o, ei fiind sub control judiciar pentru instigare la omor, omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice.Politistii Capitalei - Serviciul Grupuri Infractionale…

- Eveniment Un an de inchisoare pentru un barbat din Mereni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice iunie 14, 2023 10:37 Marți, 13 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu polițiști din cadrul Poliției orașului Videle, au desfasurat activitati specifice pe…

- *Cercetați de polițiști pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, reținuți pentru 24 de ore* La data de 22 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de…

- Nr. 98 din 9 mai 2023 BULETIN DE PRESA Retinut pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice La data de 2 mai a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale au luat masura retinerii unui barbat de 46 de ani, din Viisoara, acesta fiind banuit de comiterea infractiunilor…

- 5 barbați au fost reținuți de polițiști, dupa ce ar fi participat la o bataie cu obiecte contondente, care a avut loc pe o strada din cartierul clujean Manaștur, in 6 aprilie 2023. ”In data de 27 aprilie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați, in seara zilei de 18 aprilie a.c., cu privire la o stare conflictuala in zona unei stații pentru mijloacele de transport in comun. Polițiștii de ordine publica s-au deplasat cu operativitate la locul indicat, identificand un barbat și…

- Nr. 242 din 19 aprilie 2023 BULETIN DE PRESA Retinuti pentru lovire si tulburarea ordinii si linistii publice Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti au fost sesizati, in seara zilei de 18 aprilie a.c., cu privire la o stare conflictuala in zona unei statii pentru mijloacele de transport in…