Un tanar de 18 ani a furat un lemur de la Gradina Zoologica din Calarași. Dupa mai multe ore de cautari intense, animalul a fost gasit in viața, dar legat de picioare, intr-o casa abandonata din apropierea locuinței suspectului. Lemur furat in Calarași Conform declarațiilor oficiale, furtul a avut loc in noaptea de 14 iunie […]