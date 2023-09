Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost arestati preventiv dupa ce au jefuit o librarie din Caracal, judetul Olt, de unde au furat 400 de lei si au agresat o angajata care a incercat sa ii opreasca.Inspectoratul de Politie Judetean Olt a anuntat, marti, ca politistii au fost sesizati prin apel 112, luni seara, de o femeie…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Onești, impreuna cu luptatori pentru acțiuni speciale Bacau au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara in comunele Ștefan cel Mare și Buciumi, la locuințele unor persoane banuite de lipsire de libertate, amenințare și viol. Totodata,…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Tigveni au depistat un barbat de 55 de ani, din municipiul Oraștie, județul Hunedoara, care transporta material lemnos cu un autocamion specializat, pe DN 73C, pe raza localitații Tigveni, cu documente legale de insoțire a materialului lemnos transportat,…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Doi barbați de 34 și 54 de ani, din comuna Polovragi, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat, au fost reținuți aseara de polițiștii gorjeni. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca cei doi barbați ar fi sustras in iunie un cal. Acesta era afla legat pentru pașunat, pe un izlaz din comuna…

- Trei tineri sunt banuiți de furtul unei motociclete la Florești. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore iar prejudiciul a fost recuperat. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 3 tineri cu varste de 20 și 21 de ani, banuiți de…

- PEDEAPSA!…Politistii vasluieni au retinut trei barbati, cu varste intre 16 si 53 ani, din comuna Voinesti, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. Politistii au documentat si probat activitatea infractionala a celor trei barbati, rezultand ca acestia au comis mai multe furturi in perioada…

- Polițiștii și procurorii DIICTOT Alba Iulia au prins in flagrant delict trei persoane care transportau 6 cetațeni din Bangladesh, ascunși intr-un spațiu special amenajat, sub podeaua unui camion destinat transportului de marfa.