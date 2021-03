Trei barbati din Tecuci au fost reținuți dupa ce au inselat mai multe persoane din judetul Vrancea prin metoda COVID. Ei procedau aproape identic ca in cazul metodei “Accidentul”, doar ca persoana pentru care sunau nu era “ranita in accident”, ci era infectata cu coronavirus. Cei trei barbați au povestit polițiștilor ca și-au ales […] The post Trei barbați au inventat metoda COVID și au inșelat mai multe persoane. Au fost reținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .