Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si viol. Implicați ar fi doi barbați și un tanar din Iași. Totul ar fi pornit in noaptea de 09 noiembrie , in jurul orei 23.00, cand politistii au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 de catre o persoana din judetul Galati, despre faptul ca sora sa, care se afla pe raza municipiului Iasi cu alte doua prietene, nu mai raspunde la telefon. Politistii au demarat cu operativitate verificarile si investigatiile, stabilind…