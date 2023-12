Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a fost ranit, joi seara, in judetul Arges, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe un camp. Soferul de 19 ani incerca sa scape de politistii care-l urmareau. A pierdut controlul volanului, a lovit un parapet si s-a rasturnat. Cand l-au prins, politistii au constatat ca…

- Accident in orașul Ștefanești, pe strada Sticlelor. Un autoturism s-a rasturnat in afara drumului. Un tanar in varsta de 20 ani s-a lovit in zona capului și a fost transportat la spital de catre echipajul SMURD.Au intervenit și pompierii de la Detașamentul Pitești pentru prevenirea incendiilor.

- Tanar ranit grav dupa ce s-a rasturnat cu masina la Vicovu de Sus. Autoturismul a luat focUn tanar a fost ranit grav dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe raza localitatii Vicovu de Sus, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit…

- Inca un accident grav s-a produs in Romania. Un tanar a murit pe loc, iar fratele sau este in stare critica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț, in urma cu doar cateva ore. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața șoferului, iar celalalt tanar se lupta intre…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost transportat la spital dupa ce autoturismul pe care il conducea a ajuns intr-un canal de irigatii secat din localitatea Baneasa, judetul Giurgiu, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Baneasa, judetul Giurgiu, in urma unui accident…

- Un tanar de 21 de ani, din Darmanești, a ajuns, luni dupa-amiaza, de urgența la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident grav pe DN 72, pe raza localitații in care domiciliaza. In timp ce se deplasa pe DN 72, acesta a fost spulberat de catre un autoturism, condus de un barbat de 80 de ani, din…

- Duminica, 10 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier in comuna Bocicoiu Mare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 16 ani din Tisa care conducea o motocicleta, fara a deține permis…