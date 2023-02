Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislației contra spalarii banilor și finanțarii terorismului. Patria Bank a fost amendata cu 50.000 de lei pentru, printre altele ”neinregistrarea in aplicația informatica…

- Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislației contra spalarii banilor și finanțarii terorismului.Patria Bank a fost amendata cu 50.000 de lei pentru, printre altele ”neinregistrarea in aplicația informatica…

- Andreea Esca este una dintre cele mai populare femei din Romania, fiind o prezența constanta in topul vedetelor de televiziune cu cei mai mulți fani.Andreea este și una dintre cele mai bine platite vedete tv, salariul sau fiind platit cu generozitate de Pro TV, iar pe langa asta, Esca mai…

- Medicii stomatologi din Romania declara venituri lunare care ajung la o medie naționala de 2.581 de lei.76% dintre aceștia au declarat la nivelul anului 2021 venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute (27.600 lei), potrivit datelor analizate de Profit.ro.Sunt motivele pentru…

- Doi vloggeri romani, aflați intr-o calatorie in jurul lumii, au publicat pe TikTok un videoclip in care-și arata uimirea privind prețul carburantului din Arabia Saudita.Cei doi romani, Luminița și Constantin, au pornit intr-o calatorie in jurul lumii, intr-o autorulota, iar in drumul lor au…

- Suntem in plin sezon al sporturilor de iarna, iar pentru cei care le practica este o adevarata provocare sa gaseasca zone in care este zapada.Totuși, in ultimele zone in unele zone a nins, iar partiile pe care se poate schia sunt aglomerate. In loc sa schieze, oamenii petrec mult timp la cozi…

- Inspectoratu General pentru Situații de Urgența a cumparat, in prima zi a starii de urgența din pandemie, 84 de camere de izolare gonflabile pentru care a platit șase milioane de euro. Potrivit Libertatea, gonflabilele nu au fost folosite niciodata, iar afacerea este investigata de DNA.Potrivit…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 5,7% in primele noua luni ale anului, economiile populatiei fiind de 8,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.Industria a consumat mai putin cu 4,9%. In schimb, cantitatea…