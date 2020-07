Trei ani fara Dumitru Lupu. Cine a anuntat moartea maestrului. Inmormantat cu onoruri militare

Nascut in Giurgiu, la 25 mai 1952, Dumitru Lupu a urmat cursurile Liceului de muzica din Pitesti, apoi pe cele ale Conservatorului Ciprian Porumbescu. "S a stins din viata un prieten adevarat, un om deosebit Nu pot sa cred De ce maestre De ce Dumitru Lupu vei fi mereu in inima mea Sa ti fie somnul lin si ingerii aproape "Va mai amintiti Acesta a fost mesajul postat pe pagina sa de Facebook, in dimineata de 22 iulie 217, de Daniela Daniela Vitcu, decanul Facultatii de Arte a Universitat ...