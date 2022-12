Trei ani de austeritate? Când vom reveni la inflația apropiată de 2% In ciuda exploziei fara precedent a prețurilor din 2022, inflația anuala inca nu și-a atins potențialul maxim de creștere. Varful de inflației in Europa va avea loc in prima jumatate a anului viitor, a declarat Francois Villeroy de Galhau, președintele bancii centrale a Franței. Iar revenirea inflației anuale la ținta de 2% stabilita de BCE nu se va petrece mai devreme de 2024 sau chiar 2025. BCE solicita guvernelor sa nu creasca salariile Acest lucru inseamna ca, dupa 2022, vor urma cel puțin alți doi ani – 2023 și 2024 – in care creșterile de prețuri vor continua. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

