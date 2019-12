Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata seara, pe raza localitații Apahida, județul Cluj. Un tanar de 17 ani a furat un autoturism de la spalatorie auto și s-a gandit sa ea o tura. Nu a contat faptul ca nu avea permis de conducere sau ca era sub influența bauturilor alcoolice. La doar trei kilometri de locul…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un individ le-a lovit cu un vehicul, luni dupa-amiaza, intr-un gest aparent deliberat, la periferia Londrei, informeaza postul Sky News, citat de Mediafax. Incidentul rutier a avut loc in zona Willingale, situata la periferia…

- Un copac a fost doborat de vant, joi seara, pe o strada din municipiul Constanta, peste o masina parcata in care se afla un copil in varsta de doi ani, dar care nu a fost ranit, fiind scos din autoturism de catre parinti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" potrivit…

- Imagini incredibile din timpul unei intervenții intr-un sat din Brașov. Un barbat care și-a dat foc casei a incercat sa fuga cu mașina, nu inainte de a pune la incercare capacitatea de reacție a forțelor de ordine aflate la fața locului. Incidentul s-a petrecut in satul Recea din județul Brașov. Un…

- Un grav accident de circulatie, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc in cursul serii de luni, 14 octombrie, ora 20.39, intre localitațile Salajeni și Chieșd. In evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, in care se aflau cinci persoane, patru adulți și un copil. Potrivit reprezentantilor…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Brașov, spre București. O mașina a fost strivita in urma coliziunii cu un autobuz. Trei persoane, printre care și un minor, au ramas incarcerate in urma impactului. Mai multe echipaje de ambulanța și descarcerarea…

- Un sofer a intrat cu autoturismul in spatele unui troleibuz. Incidentul rutier s-a petrecut in apropierea Liceului cu Program Sportiv din Baia Mare, in aceasta dimineata, in jurul orei 08.00. Accidentul a fost anuntat si la 112. La fata locului s-au deplasat echipaje de la SMURD si de la Politia Municipiului…

- O familie din Poiana Vadului, care s-a rasturnat cu masina intr-o prapastie din Muntii Apuseni, au fost salvați de jandarmii montani din Arieșeni dupa ce barbatul a reusit sa urce pana la marginea drumului si sa ceara ajutor. Un echipaj de jandarmi montani, care se mergea din Alba Iulia spre Arieseni,…