Trebuie sa incepem o discutie cu asociatiile cadrelor militare in rezerva, de la Interne, servicii secrete, MapN, despre pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a pensiilor nu se refera la "pensiile speciale", iar pe acest subiect vor fi demarate discutii cu asociatiile cadrelor militare in rezerva, a declarat joi seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor. "Aceasta lege nu se refera la acele pensii de serviciu,…

- „Aceasta lege nu se refera la acele pensii de serviciu, sau pensii speciale, pensii ocupationale. In primul rand, aici trebuie sa incepem o discutie cel putin cu asociatiile cadrelor militare in rezerva, ca au fost de la Ministerul de Interne, ca au fost de la serviciile secrete, ca au fost de la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca separat de noua lege a pensiilor trebuie sa inceapa, din luna august, discutiile despre pensiile fostilor ofiteri din MAI si MApN pentru ca el nu este de acord cu „catalogarea pensiilor acestor ofiteri in categoria pensiilor speciale”.

- Liviu Dragnea susține ca in cursul acestei luni vor incepe discuțiile pe tema pensiilor speciale cu asociațiile cadrelor militare in rezerva, menționand ca daca este cazul se vor face reglaje."Aici trebuie sa incepem o discuție cu asociațiile cadrelor militare in rezerva, de la MAI, serviciile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, joi seara, viitoarea lege a pensiilor, liderul social-democrat precizand ca „milioane de oameni se vor bucura de ea“ si ca precizand ca angajatorii trebuie sa plateasca contributiile pentru a nu avea loc scaderi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. "Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Presedintele USR, Dan Barna, reclama faptul ca la o zi dupa ce a fost votat Codul administrativ care prevede, printre altele, pensii spciale pentru alesii locali, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta o noua lege a pensiilor care va "repara nedreptati". Barna spune ca banii cheltuiti anual pentru pensiile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sugereaza ca serviciile secrete romanesti sunt cele care l-au incitat pe Ludovic Orban sa depuna o plangere impotriva premierului Viorica Dancila. Presedintele PSD a mai anuntat ca trei cetateni israelini intentioneaza sa il dea in judecata pe Ludovic Orban pentru cele afirmate…