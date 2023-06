Berlinul a anunțat recent ca femeile pot face topless la piscinele publice din capitala germana, in timp ce pe insula Nantucket se poate face topless dn decembrie anul trecut, dupa ce localnicii au votat in favoarea „egalitații de gen pe plaje”, scrie CNN. Dupa o pauza de mai mulți ani din cauza COVID, campania „Free the Nipple” a revenit cu parade topless in New York, Vancouver, Paris și in alte parți. Exista foarte multe locuri pentru a face plaja, a inota sau a construi castele de nisip. De altfel, exista multe plaje și pentru nudiști. De la coastele stancoase pana la nisipul fin, de la golfurile…