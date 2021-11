Tratamentul în urma căruia a murit cântăreșul Petrică Mîțu Stoian mai face o victimă Tratamentul hiperbaric efectuat la o clinica privata din Reșița mai face o victima, pacientul ajungand in stare grava Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița. Vorbim despre aceeași clinica și același tratament urmat și de Petrica Mițu Stoian. Indragitul artist de muzica populara a murit sambata, iar in cazul sau a fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa. Un alt pacient al clinicii private care a fost supus unui tratament cu hiperbaric a ajuns marți seara de urgența la secția de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița. In aceste momente, barbatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

