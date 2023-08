Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a cerut ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie tras la raspundere pentru ''crima crimelor'' in razboiul de agresiune contra Ucrainei, relateaza marti DPA. Luni, la New York, cu ocazia unei ceremonii de marcare a 25 de ani de la semnarea Statutului de la…

- Schimbarea climatica reprezinta o „amenintare la adresa umanitatii”, care necesita un nou tip de cooperare intre China si Statele Unite, in ciuda diferendelor, a declarat marti, la Beijing, emisarul special american pentru clima, John Kerry. Șeful diplomatiei chineze, Wang Yi, a vorbit și el despre…

- Atata timp cat restrictiile impuse femeilor sunt in vigoare in Afganistan, este "practic imposibil" ca guvernul taliban sa fie recunoscut de membrii comunitatii internationale, a afirmat miercuri reprezentanta ONU in tara, noteaza AFP. "In discutiile mele cu autoritatile de facto, sunt directa cu…

- Atata timp cat restrictiile impuse femeilor sunt in vigoare in Afganistan, este "practic imposibil" ca guvernul taliban sa fie recunoscut de membrii comunitatii internationale, a afirmat miercuri reprezentanta ONU in tara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Piloții ucraineni de pe F-16 ar…

- Mai mult de o treime dintre barbatii tineri din Germania considera 'acceptabila' violenta impotriva femeilor, reiese dintr-un studiu ale carui rezultate au fost apreciat ca 'socante' duminica de aparatori ai drepturilor omului, informeaza AFP.

- Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem, protestul urmand sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat pentru declansarea ei vor renunta la aceasta forma…

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal DECLARAȚIE POLITICA Imbunatațirea normelor legislative, morale și sociale pentru prevenirea violenței impotriva femeilor și copiilor, o prioritate! Ziua