- Vaccinul anti COVID-19 dezvoltat de compania Moderna nu a fost autorizat pentru adolescenți de catre Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) a SUA, scrie AFP. "FDA a informat compania...

- Capitala continua sa fie pe primul loc la numarul de cazuri noi de infectari cu SARS-CoV-2, autoritatile raportand sambata 1.620 de cazuri in Bucuresti, in scadere fata de vineri cand au fost 1.709. Topul judetelor cu cele mai multe cazuri noi este completat de Arges, Timis si Sibiu.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus o saptamana libera in Rusia, la inceputul lui noiembrie, si a cerut populației sa se vaccineze, intr-o incercare de a opri pandemia COVID-19 scapata de sub control, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.Rusia se confrunta, incepand din iunie, cu o intensificare…

- Guvernul Lituaniei a propus miercuri instituirea unei recompense de 100 de euro pentru persoanele in varsta de cel putin 75 de ani care accepta sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, pentru a incuraja cresterea ratei de inoculare in aceasta categorie, una dintre cele mai scazute din UE, relateaza…

- Utilizarea dozei 3 a fost aprobata de Agenția Europeana a Medicamentului Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat luni utilizarea dozei 3 a vaccinului anti-COVID. Aceasta poate fi facuta de persoanele care au mai mult de 18 ani, la cel puțin 6 luni de la doza 2. Specialiștii au luat decizia…

- Dezvoltatorul american de vaccinuri Novavax anticipeaza ca in 2022 va livra cel putin 2 miliarde de doze din vaccinul sau pentru Covid-19, transmite Reuters. Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a…

- Compania romaneasca Essensys Softwarel a dezvoltat patforma prin care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a distribuit vaccinurile anti-COVID la nivel global in 2020, a declarat directorul general al companiei.