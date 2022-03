Tratament preventiv împotriva Covid-19 pentru nevaccinați și persoanele cu risc Persoanele care nu sunt protejate in mod adecvat de un vaccin COVID-19 pot in primul rand sa beneficieze de profilaxia pre-expunere cu Evusheld. Printre cei ce pot beneficia de profilaxia pre-expunere sunt și aproximativ trei milioane de persoane din UE care prezinta un grad de deficit imun din cauza bolii de baza sau ca urmare a faptului ca sunt in tratament cu medicamente imunosupresoare. Compania biofarmaceutica AstraZeneca anunța recomandarea pentru aprobare in Uniunea Europeana a combinației de anticorpi cu acțiune prelungita Evusheld pentru profilaxia preexpunere a COVID-19 Evusheld (tixagevimab… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

