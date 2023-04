Grupul farmaceutic american Eli Lilly a publicat joi rezultatele unui nou studiu clinic, care confirma ca molecula sa tirzepatida, deocamdata aprobata in SUA doar contra diabetului, ar ajuta și la scaderea in greutate, transmite AFP. Aceste rezultate deschid calea unei posibile autorizații pentru acestui medicament din partea Agenției americane a medicamentelor (FDA) in special pentru persoanele obeze. Studiul a fost efectuat pe un lot de peste 900 de persoane supraponderale sau obeze și diagnosticate cu diabet de tip 2. Medicamentul se administreaza o data pe saptamana sub forma unei injecții.…