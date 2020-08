Primaria Municipiului Iași pune la dispoziția cetațenilor aplicația de mobilitate urbana Tranzy, parte dintr-o suita de instrumente inteligente dedicate serviciului de transport urban. Introducerea și dezvoltarea aplicatiei continua seria de actiuni demarate odata cu introducerea panourilor informative care afișeaza in timp real minutele de sosire a vehiculelor in stație și continua programul de modernizare a serviciului de transport public din Iași. Avantajele principale ale Tranzy sunt rezultatele operarii cu date interogate in timp real. Aplicatia ofera detalii actualizate despre linii, minutele…