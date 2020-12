Tranzitul criptomonedelor şi creşterea acţiunilor de extorcare, printre ameninţările financiare ale anului 2021 (Kaspersky) Tranzitul criptomonedelor, mutarea web skimmers pe partea serverului si cresterea actiunilor de extorcare vor fi principalele amenintari financiare ale anului viitor, conform unui raport al previziunilor cheie pentru anul 2021, realizat de cercetatorii Kaspersky. "In 2021, este posibil ca multi criminali cibernetici sa fie mult mai atenti la Bitcoin, in timp ce alti atacatori cibernetici vor trece la criptomonede de tranzit atunci cand vor cere victimelor sa plateasca pentru intimitatea lor. In plus, practicile de extorcare vor deveni si mai raspandite, fie ca parte a atacurilor DDoS sau ransomware,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

