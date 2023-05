Tranziția verde nu va fi perfectă și vom avea nevoie de gaze natural Planeta pare a fi la o rascruce majora cand vine vorba de indeplinirea obiectivelor legate de clima. Discuțiile despre modul de atenuare a efectelor schimbarilor climatice sunt strans legate de tranziția energetica, care poate fi vazuta in linii mari ca un plan de trecere de la combustibilii fosili la un sistem in care domina sursele regenerabile. Este dificil de prezis cum se va desfașura tranziția, avand in vedere ca depinde de o combinație complexa de factori, cum ar fi tehnologia, finanțele și cooperarea internaționala, scrie CNBC, preluat de financialintelligence.ro. Subiectul a fost tratat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD iși menține ideea cu privire la impozitul de 1% pentru marile companii. Desi in ultimele luni ideea supraimpozitarii firmelor cu venituri de peste 100 de milioane de euro nu a mai fost discutata, liderii PSD sustin in continuare ca o astfel de taxa ar reprezenta un gest de solidaritate cu populația.…

- Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a declarat ca reuniunea ce are ca tema intensificarea folosirii energiei eoliene in Europa constituie o piatra de hotar in eforturile de a transforma Marea Nordului in cea mai mare uzina de energie regenerabila din lume, informeaza Rador.Alexander De Croo a facut…

- UDMR și-a convocat grupurile parlamentare in ședința inaintea plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, care urmeaza sa numeasca astazi mai multi membri ai conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, printre care si presedintele institutiei. Subiectul ședinței UDMR…

- G7, grupul statelor puternic industrializate, a fost de acord sa solicite reducerea consumului de gaze si sporirea productiei de electricitate din surse regenerabile, in timp ce va fi redus mai rapid consumul de combustibili fosili si nu vor fi construite noi centrale pe baza de carbune. Anuntul a fost…

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Prima News, care este viziunea sa despre o economie verde in Romania. “Tranzitia catre o economie verde are doua componente din punctul meu de vedere. Vorbim in primul rand de o transformare tehnologica si o investitie in asigurarea unor resurse energetice…

- Institutul de Studii Financiare (ISF) in parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are deosebita placere sa va invite la Conferința Europeana a Serviciilor Financiare - ECFS 2023 "REFORME EUROPENE PENTRU SUSTENABILITATE SI TRANZIȚIA V

- Energiile regenerabile au castigat in lume cu 9,6% mai multa capacitate la nivel mondial in 2022, o crestere record, dar sunt inca departe de nivelurile necesare pentru a reduce incalzirea globala, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie Regenerabila (Irena), relateaza AFP.Anul trecut,…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, a atras atenția asupra unui „exces de incredere” de care dau dovada guvernele europene dupa ce au trecut prin aceasta iarna fara probleme majore legate de aprovizionarea cu energie, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…