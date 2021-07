Indicii Bursei de Valori Bucuresti inregistrau o evolutie mixta la inchiderea sesiunii de vineri, zi in care valoarea tranzactiilor s-a situat la 34,439 milioane lei (6,99 milioane euro).



Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,01%, pana la 12.026,86 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat un avans asemanator.



In acelasi timp, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a castigat 0,06%, in timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a scazut cu 0,08%.



Indicele BET-BK, reperul de randament…