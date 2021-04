Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de marti, iar valoarea totala a tranzactiilor se ridica la 13,91 de milioane de lei (2,83 milioane de euro), la 30 de minute dupa debut.



Valoarea tranzactiilor cu actiuni se cifra la 8,16 milioane de lei, pe fondul unor schimburi cu titluri Firebyte Games in valoare de 3,86 milioane de lei derulate in piata AeRO. De altfel, marti este prima zi de tranzactionare pentru dezvoltatorul de jocuri pentru dispozitive mobile Firebyte Games.



Totodata, in primele 30 de minute de la deschiderea sedintei…