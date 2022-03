Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA: zilele acestea in Parlament, S-A VOTAT CEA MAI DISTRUCTIVA LEGE din ultimii ani la adresa APELOR, PADURILOR și speciilor din cele mai valoroase zone naturale ale Romaniei! In Buzau, cel mai slab primar din istorie – Toma faliment a afirmat de mai mutle ori in presa aservita ca are de gand sa…

- Dedeman a cumparat 14,5 hectare de teren in Timisoara de la Tiriac Imobiliare, intr-o tranzactie intermediata de Colliers, companie care anunta si topul oraselor de care sunt interesati dezvoltatorii imobiliari.

- Indubitabil, evenimentele care au prilejuit lansarea triplului vinil „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90“, care s-au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Casa Tineretului din Timișoara au fost o gura de oxigen in scena muzicala din ultima vreme. Pe langa faptul ca traim intr-o…

- Fondul de investiții NEPI Rockcastle, unul dintre cei mai mari investitori din piata imobiliara din Europa Centrala si de Est, a achiziționat 17 hectare de teren pe strada Portului din Galați, pentru un proiect imobiliar mixt, intr-o tranzacție intermediata de compania de consultanța imobiliara Colliers.…

- Timișoara va avea un spital municipal nou in apropiere de Aerodromul Utilitar Cioca. Acesta va include mai multe secții medicale, care actualmente funcționeaza in cladiri amplasate in diverse locuri din oraș și va fi dotat, totodata, cu aparatura de ultima generație.

- Un adolescent a fost injughiat miercuri pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii ii cauta acum pe cei doi agresori. Miercuri dimineata, in zona Pietei 700 din Timisoara, in apropiere…

- Timișoara va avea un „Ghid tehnic de amenajare a domeniului public și catalog de mobilier stradal”. Contractul de execuție al studiului a fost semnat de primarul Dominic Fritz luni. Ghidul va conține o baza de date cu toate tipurile de mobilier urban, in varianta standard și premium, impreuna cu descrierea…

- Opt persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident care a avut loc pe soseaua de centura a Timisoarei si in care au fost implicate doua autovehicule. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Timis, o tanara de 19 ani, care a condus un autoturism…