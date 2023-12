Stiri pe aceeasi tema

- ”In continuarea raportului curent publicat in 11 decembrie 2023, Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative a si administrator unic al Fondul Proprietatea SA, doreste sa informeze actionarii ca Fondul, in calitate de vanzator si…

- GDF International, actionarul majoritar al Engie Romania, a cumparat intreaga participatie a Fondului Proprietatea in capitalul social al furnizorului si distribuitorului de gaze Engie Romania, in schimbul a 432,61 milioane lei, arata un anunt transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti de FP.”In…

- Tranzacție importanta in Romania. Unul dintre furnizorii de electricitate majori de pe piața locala a fost achiziționat de compania Premier Energy, al treilea cel mai mare jucator din piața de profil. Surse spun ca tranzacția s-a ridicat la valoarea de 15 milioane de euro. Compania CEZ Vanzare a fost…

- „Franklin Templeton International Services SPRL, in calitatea sa de administrator de fonduri de investitii alternative si administrator unic al Fondului Proprietatea SA, doreste sa informeze actionarii ca a primit o oferta ferma din partea GDF International SA, actionarul majoritar al Engie Romania…

- Compania GDF International a lansat o oferta ferma Fondului Proprietatea, in valoare de 87 de milioane de euro, pentru preluarea acțiunilor pe care acesta il deține in capitalul social al Engie Romania, a anunțat seara Fondului Proprietatea

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…

- In 2022, cifra de afaceri a companiilor agricole a atins un maxim istoric de 68 miliarde de lei, ceea ce reprezinta a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, potrivit unui studiu realizat de KeysFin.In același timp, rezultatul net a crescut cu 13% fata…

- Pescobar a dat lovitura dupa ce ANPC i-a inchis Taverna Racilor. Paul Nicolau a cumparat un celebru restaurant din Herastrau. Tranzacția a fost una de zile mari, afacerea fiind perfectata contra sumei de trei milioane de euro.“Omul cu racii” a achiziționat Funky, restaurant din Herastrau, pe care…