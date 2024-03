Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul judiciar Euro Insol anunta ca, luni, 11 martie 2024, a fost semnat contractul de vanzare a afacerii UCM Resita catre Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice SRL, societate ce are ca asociat unic compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din tara. „Administratorul…

- In luna decembrie a anului trecut, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era de 1.292.559. Facand o scurta analiza, sunt cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Datele arata ca, din totalul celor 827.393 de angajati din administratia publica centrala,…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Intrebați despre asumarea unui scor comun, Nicolae Ciuca a declarat: "Ne asumam scorul care sa ne plaseze pe primul loc la europarlamentare"a.Reporter: "Cate mandate sperați sa obțineți la europarlamentare?" - a intrebat un jurnalist. Raspunsul lui Nicolae Ciuca a fost simplu: "Cat mai multe". Marcel…

- Iridex Group Salubrizare SRL va gestiona activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare din comuna Mihai Viteazu din judetul Constanta. Contractul a fost atribuit pe 15 februarie si are o valoare de 100.000 lei 20.096,46 euro . Asociatii societatii…