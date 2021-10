Stiri pe aceeasi tema

- Turneul WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca se desfașoara in perioada 23-31 octombrie. Premiile totale puse in joc la Transylvania Open sunt de 235.238 de dolari. Programul zilei de luni la Transylvania Open 12:00 Anastasia Gasanova (Rusia) – Jill Teichmann (Elveția, favorita 4), Digi Sport…

- Alexandra Ignatik (fosta Cadantu), locul 209 WTA, venita din calificari, Andreea Prisacariu, locul 342 WTA, beneficiara a unui wildcard, si Ana Bogdan, locul 106 WTA, evolueaza, luni, in primul tur al turneului d ecategorie WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca, relateaza News.ro. Ignatik…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in semifinalele turneului de la Nur-Sultan.La fel, Monica Niculescu la dublu Jucatoarea Jaqueline Cristian (126 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Nur-Sultan. Ea a invins-o invins-o in sferturi, cu scorul de 6-4, 6-3, pe Aleksandra…

- Gabriela Ruse (foto), Jaqueline Cristian, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu și-au asigurat prezența, joi, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul de simplu al turneului US Open de la New York, ultimul de Mare Slem al anului. Gabriela Ruse a invins-o, cu 7-5, 6-1, pe japoneza Kurumi Nara…

- Irina Bara, locul 118 WTA si cap de serie numarul 13, a fost eliminata, miercuri, in turul I al calificarilor pe tabloul principal al US Open, ultimul grand slam al anului. Ea a fost invinsa, cu scorul de 6-4, 6-1, de americanca Caroline Dolehide, locul 188 WTA, dupa un meci de o ora si 27 de minute.…

- Monica Niculescu, Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian au obtinut victorii in meciurile disputate in primul tur al calificarilor la simplu feminin, la US Open. Si Marius Copil a obtinut un succes, in calificari la masculin. Niculescu, locul 216 WTA, a invins-o pe sportiva australiana Maddison Inglis,…

- Toate cele patru jucatoare romane care au evoluat marti au castigat meciurile din prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu. Ruse (23 ani, 108…