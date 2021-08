Transportul maritim de mărfuri din China a crescut de șapte-opt ori, ceea ce duce la scumpiri pe întreg lanțul de aprovizionare Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana și feroviara, dar mai ales pe cale maritima, a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin și de ROMASIA, jucator activ de peste 12 ani in aceasta piața. Ca o consecința, fenomenul creșterii de preț din transport s-a tradus prin scumpiri pe intreg lanțul de aprovizionare. „Costul transportului containerizat maritim s-a marit de șapte-opt ori fața de prețurile de dinaintea pandemiei. Daca pentru un container de 40 de picioare din China pana in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana si feroviara, dar mai ales pe cale maritima a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin si de Romasia, jucator activ de peste 12 ani in aceasta…

- ”Tocmai am incheiat o sedinta de urgenta cu autoritatile din sistemul de siguranta feroviara. Concluziile sunt urmatoarele: Operatorul privat al carui tren a provocat accidentul de noaptea trecuta, de la Fetesti, nu va mai putea efectua operatiuni de transport feroviar ca urmare a restrictionarii certificatului…

- 2 saptamani de tur al Romaniei cu Autorulota ZU. Ore intregi de transmisiuni LIVE pe Radio ZU. 3000 de kilometri parcurși de echipa celui mai iubit radio. Intalniri memorabile. Furtuni de emoție și lecții care cu greu se vor lasa uitate. Finalul campaniei RADIOAVENTURA, Turul Romaniei cu Autorulota…

- Procurorii acuza ca, “in perioada anilor 2018 – 2019, inculpații au constituit un grup infracțional organizat, transfrontalier, cu scopul desfașurarii unor activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializarii peștelui impropriu consumului uman.Gruparea, formata din…

- Bunuri chinezesti in valoare de aproximativ 275.000 de lei, introduse in tara prin folosirea de acte nereale, au fost depistate vineri in Portul Constanta, a informat Garda de Coasta. Marfa, constand, printre altele, in casti audio, lanterne, lampi solare, era destinata unei firme din judetul…

- Scumpiri pe banda rulanta in Romania. Benzina s-ar putea scumpi și ea In luna iulie, prețul la energie electrica va crește pentru romanii care nu și-au schimbat furnizorul. In plus, prețul gazelor va crește și el. Ca și cum aceste majorari nu erau de ajuns, specialiștii spun ca prețul unui litru de…

- Pretul petrolului marca Brent, cu livrare in luna august, crește pentru a opta zi consecutiv, ajungand la pragul de 71 de dolari pe baril, cel mai mare din martie din acest an. Doar în ultimele doua zile prețurile petrolului au crescut cu circa 3%, iar în ultimele opt zile cu…

- Cazinourile online legale din Romania ofera sute de sloturi pentru toate preferințele: cu fructe, cu animale, cu mancare, cu pietre prețioase, cu supereroi, inspirate de filme, inspirate din legende ș.a.m.d. Indiferent care sunt jocurile tale favorite, principiile dupa care trebuie sa te ghidezi pentru…