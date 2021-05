Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, in urma introducerii masurilor de distantare sociala ca raspuns la pandemia de COVID-19, 12,3% dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucrau in mod obisnuit de acasa, iar cea mai scazuta pondere a celor care munceau de acasa s-a inregistrat in Bulgaria…

- Castigurile salariale brute lunare variaza considerabil in randul statelor din Uniunea Europeana. In 2018, castigurile salariale medii lunare variau de la 4.057 euro in Danemarca si 3.671 euro in Luxemburg, la 442 de euro in Bulgaria si 700 de euro in Romania, arata datele preliminare publicate marti…

- Romania și Bulgaria aveau cele mai mici salarii medii din UE la nivelul anului 2018, potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. La polul opus se aflau țari precum Danemarca sau Luxemburg, cu venituri medii de aproape 10 ori mai mari.

- Ponderea femeilor care detineau locuri in parlamentele nationale din Uniunea Europeana a crescut de la 21% in 2004 la 33% in 2020, iar cel mai scazut procent de femei in Parlament se inregistra anul trecut in Ungaria, Malta, Romania si Cehia, arata datele publicate duminica de Oficiul European pentru…

- Varsta medie a femeilor din Uniunea Europeana care au devenit pentru prima data mame a crescut gradual in ultimii ani si s-a situat la 29,4 de ani in 2019. Cele mai scazute varste au fost inregistrate in Bulgaria (26,3 ani) si Romania (26,9 ani), arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- Lucrarile de constructii au inregistrat in decembrie o scadere cu 3,7% in zona euro si cu 3,3% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, singurele state membre UE care au raportat cresteri fiind Slovacia (9,1%), Romania (2,2%), Polonia (1,9%) si Spania (1,8%), arata datele publicate miercuri…