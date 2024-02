Transportul cu taxi va fi mai scump. Se dublează tarifele de pornire, taxi-urile vor putea circula pe benzile de autobuze Transportul cu taxi va fi mai scump. Se dubleaza tarifele de pornire, taxi-urile vor putea circula pe benzile de autobuze Transportul cu taxi va fi mai scump. Un proiect de lege adoptat de Senat prevede ca tarifele de pornire se dubleaza. Legislația se modifica și privind dreptul taxiurilor de a circula pe benzile de autobuze. Legea taximetriei este propusa pentru modificare avand in vedere ca varianta actuala dateaza de acum 20 de ani, iar condițiile […] Citește Transportul cu taxi va fi mai scump. Se dubleaza tarifele de pornire, taxi-urile vor putea circula pe benzile de autobuze in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

