Transportul aerian de pasageri din România a scăzut, în primul trimestru din 2021, cu 76,2% Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul trimestru din 2021, cu 76,2%, de la 3.851.100 pasageri la 916.500, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile Henri Coanda-Bucuresti, cu 328.100 pasageri imbarcati si 293.400 pasageri debarcati, Avram Iancu-Cluj-Napoca cu 56.300 pasageri imbarcati si 50.500 pasageri debarcati, Aeroportul International Iasi, cu 25.000 pasageri imbarcati si 20.6000 debarcati, si Traian Vuia-Timisoara, cu 21.600… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

