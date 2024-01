Stiri pe aceeasi tema

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret din judetul Suceava este afectat, pentru a doua zi consecutiv, de protestelor fermierilor si transportatorilor. Zeci de tractoare si utilaje agricole continua sa ocupe trei din cele patru benzi de circulatie de pe drumul national DN2, pe portiunea…

- Vama Siret e blocata de protestatari. Tirurile care vin din Ucraina spre Romania nu mai pot inainta. De asemenea, nici tirurile din Romania spre Ucraina nu se pot deplasa. Protestatarii au cerut ca niciun fel de marfa sa nu vina dinspre Ucraina atata timp cat sunt ei acolo. Blocaje au fost semnalate…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

- Numarul calatorilor care au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, a inregistrat o creștere de cinci ori mai mare, in comparație cu o perioada obișnuita.

- Autoritațile din județul Suceava sunt ingrijorate de riscul de apariție al unor blocaje in trafic, din cauza creșterii fluxului de camioane spre Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Protestele transportatorilor de marfa poloni și sloveni care blocheaza traficul de marfuri din Ucraina spre ...

- Un sofer ucrainean a fost prins de politistii de la Vama Siret cu 147.500 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 300.000 de euro ascunse intr-un TIR care transporta oficial croissante din Ucraina. Potrivit Politiei de Frontiera, sambata, in jurul orei 21,30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un sofer ucrainean a fost prins de politistii de la Vama Siret cu 147.500 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 300.000 de euro ascunse intr-un TIR care transporta oficial croissante din Ucraina.Potrivit Politiei de Frontiera, sambata, in jurul orei 21,30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- A reaparut coada de tiruri din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, pe sensul de ieșire din țara spre Ucraina. Un sens de mers este practic blocat, iar circulația se deruleaza cu mare greutate. In cursul dimineții de vineri, coada avea o lungime de circa 10 kilometri și ajungea pana la ...