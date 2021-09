Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii protesteaza, vineri, cu aproximativ 400 de camioane pe centura municipiului Arad (DN 7), nemultumiti de "tentativa Guvernului de a supra-impozita sectorul transporturilor din Romania", traficul fiind ingreunat pe acest drum intens circulat. Participantii la marsul camioanelor…

- Aproximativ 400 de transportatori din Timisoara, Arad si Oradea protesteaza vineri, 3 septembrie, la Arad, Oradea și Timișoara, pe soselele de centura, fata de intentia Guvernului de a supraimpozita acest sector din Romania, informeaza Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002 (APTE – 2002),…

- Aproximativ 400 de transportatori din Timisoara, Arad si Oradea protesteaza, vineri, la Arad si Oradea, pe soselele de centura ale celor doua orase, fata de intentia Guvernului de a supraimpozita acest sector din Romania, potrivit news.ro. ”Transportatorii protesteaza astazi pe centurile oraselor…

- Traficul se desfasoara cu restrictii, miercuri, pe DN 7, in judetul Valcea si pe centura municipiului Arad, dar si pe DN 64, tot in judetul Valcea, din cauza unor lucrari, anunta Centrul Infotrafic, potrivit news.ro. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, miercuri traficul se desfasoara…

- Transportatorii critica decizia autoritatilor de a-i pune in carantina pe soferii de camioane la intrarea in tara, daca nu sunt vaccinati, aratand ca in acest fel soferii romani vor ”ingrosa” randul somerilor sau vor emigra. “Guvernul distruge cu buna stiinta una dintre putinele industrii in care Romania…

- Una dintre cele mai mari asociatii ale transportatorilor din Romania - APTE 2002 - critica decizia autoritatilor de a-i pune in carantina pe soferii de camioane la intrarea in tara, daca nu sunt vaccinati, aratand ca in acest fel soferii romani vor "ingrosa" randul somerilor sau vor emigra. "Guvernul…

- Una dintre cele mai mari asociatii ale transportatorilor din Romania - APTE 2002 - critica decizia autoritatilor de a-i pune in carantina pe soferii de camioane la intrarea in tara, daca nu sunt vaccinati, aratand ca in acest fel soferii romani vor "ingrosa" randul somerilor sau vor emigra, informeaza…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului clarificarea urgenta a situației impozitarii diurnei platite șoferilor profesioniști romani care opereaza transport rutier internațional, avand in vedere incertitudinea majora creata in sectorul transporturilor rutiere…