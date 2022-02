Transportatorii au răbufnit: ”Hoția RCA blochează România!” Transporatorii amenința cu acțiuni de protest pe fondul majorarii cu 250% a polițelor RCA și cer autoritaților sa intervina. Aceștia semnaleaza ca s-a ajuns la situația aberanta in care polița pe 6 luni este aproape la același preț cu cea pe 12 luni și ca firmele de asigurari au ajuns sa plateasca doar 30% din […] The post Transportatorii au rabufnit: ”Hoția RCA blocheaza Romania!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

