Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Nechita-Adrian Oros, vine cu precizari in urma accidentului de duminica, cand o nava cu 14.600 de oi s-a rasturnat in Portul Midia, si afirma ca a solicitat verificari suplimentare privind centrele de colectare de unde au fost trimise animalele, potrivit…

- In cursul zilei de astazi, se va reintruni Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, acolo unde reprezentantii autoritatilor si sefii tuturor armelor vor stabili exact ce se va intampla cu animalele care vor fi evacute de pe vapor, transmite ISU Dobrogea. Deasemenea, operatiunea de la nava a reinceput.…

- Politistii galateni, in colaborare cu reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Galati si cei ai Garzii de Mediu, au efectuat mai multe controale la firmele care se ocupa cu demontarea si dezasamblarea autovehiculelor scoase din uz.

- Politistii de la Sectia 2 Politie Rurala Apahida au depistat marți, 15 octombrie, in jurul orei 16, un barbat de 34 de ani din comuna Mociu, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.C. 49 pe raza localitatii Boteni, judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, a reiesit faptul ca autoturismul…

- Mnistrul Sanatatii a numit-o in functia de manager interimar la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri pe Simona Carmen Hirtea, desi acum un an si jumatate Corpul de control a gasit nereguli grave in mandatul acesteia de manager la Institutul Parhon.

- Lovitura total pentru gigantul Carrefour. Mai multe magazine au fost amendate drastic, dar și inchise. S-au descoperit nereguli extrem de grave. Sanatatea clienților a fost pusa in pericol, iar autoritațile au decis sa intervina in forța Intervenție in forța a autoritaților impotriva gigantului Carrefour.…

- Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de Ovidiu Popescu, procurorul care a intervenit in cazul Caracal, inspectorii reținand ca acesta a nesocotit, in mod grav și nescuzabil, prevederile legale care permiteau patrunderea in casa lui Gheorghe Dinca. Acțiunea a fost trimisa la…

- Ministrul Sanatatii a cerut sefului Corpului de Control sa faca o analiza, impreuna cu o echipa, pentru a vedea cum poate fi reorganizat Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, pentru a deveni eficient.