Țara noastra pierde anual 10 miliarde de euro din cauza ca nu este membra a spațiului de libera circulație. In plus, și companiile care tranziteaza țara pierd in medie 1,5 miliarde de euro. Transportatorii rutieri asigura aproape 7% din totalul Produsului Intern Brut. La fel și bulgarii pierd miliarde din cauza controalelor.Uniunea Transportatorilor Rutieri din Romania a transmis ca cea mai afectata ramura economica este industria exporturilor. Transportatorii bulgari au transmis același lucru și cer eliminarea controalelor de la granițele dintre noi.